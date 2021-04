De Europese Commissie maakte eind maart bekend dat Alden Biesen, samen met het Brusselse Migratiemuseum, in de preselectie zit voor het European Heritage Label. Het Europees Erfgoedlabel is een tweejaarlijks initiatief van de Europese Unie. In 2019 viel de eer te beurt aan de Koloniën van Weldadigheid van Wortel en Merksplas. Per deelnemend land selecteert de Commissie één locatie om deze prijs in ontvangst te nemen. Voor Alden Biesen was het een evidentie om zich kandidaat stellen, vertelt algemeen directeur Patrick Cornelissen: “Al sinds de 14de eeuw oefent Alden Biesen een belangrijke internationale invloed uit. Zo vervulden de landcommandeurs van Alden Biesen functies in de hoogste administratieve, diplomatieke en politieke kringen van Europa.” De historische basis van deze Europese rol verwijst naar de sociale, religieuze, culturele en politieke uitstraling die de landcommanderij vanaf de 14de eeuw uitoefende in Noordwest -Europa. Alden Biesen speelde een centrale rol in het strategisch belangrijke doorgangsgebied van Maas en Rijn. Bovendien verbleef in 1747 Lodewijk XV, naar aanleiding van de slag van Lafelt, wekenlang in Alden Biesen, het meest prestigieuze slot uit de omgeving. Erfgoedcoördinator Pat Vincent heeft het dossier voorbereid en uitgewerkt: “Het doel van het Europees erfgoedlabel is het bewustzijn van de Europese waarden en haar gedeelde geschiedenis te vergroten en onderwijsmogelijkheden onder de aandacht te brengen. Dat is de rol die Alden Biesen als 800-jarige erfgoedsite nu meer dan ooit vertolkt. ” Een onafhankelijke commissie van experten zal de 21 kandidaten uit 15 landen evalueren en per lidstaat 1 winnaar uitroepen die het label in ontvangst mag nemen. De Europese Commissie zal de winnaars begin 2022 formeel bevestigen.