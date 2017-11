Herbekijk hier het Grote Tussenstand-debat

embed

Het is nog minder dan een jaar en dan trekken we naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Meer bepaald op zondag 14 oktober. De partijen zijn al volop bezig met het bepalen van de strategie, het zoeken van kandidaten en lijsttrekkers en hier en daar is de campagne al begonnen. Wij maken de Tussenstand op met de 4 Limburgse partijkopstukken bij ons aan tafel: Wouter Beke, Steven Vandeput, Peter Vanvelthoven en Marino Keulen.