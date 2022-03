Herdenkingsplechtigheid in Sierre 10 jaar na busdrama

'Er zijn geen lessen getrokken uit de busramp in Sierre.' Dat is de ontnuchterende conclusie die de voormalige burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven, 10 jaar later trekt. Vast staat dat op 13 maart 2012 niemand voorbereid was op een tragedie van die omvang. Er lag geen draaiboek klaar en de hulpverleners moesten improviseren. Maar de vrees bestaat dat als er morgen opnieuw een ramp gebeurt, veel instanties opnieuw vanaf 0 moeten beginnen. En waar was de politiek al die jaren? We gaan op zoek naar antwoorden in de laatste aflevering van onze reeks 'Sierre, 10 jaar later.'