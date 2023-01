In het Hasseltse Modemuseum opent morgen een tentoonstelling over sacochen. De expo komt uit Londen en is voor het eerst te zien in de Europese Unie. 280 handtassen en reistassen zijn er te zien. Telkens met een verhaal, wat had u gedacht. Van militaire toepassingen over mannenhandtassen tot bijzondere exemplaren van vrouwelijke wereldsterren. En uiteraard kunnen Limburgse exemplaren van Hannelore Knuts en Martin Margiela tot Raf Simons niet ontbreken.