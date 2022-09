Na twaalf Limburgse gemeenten gaat ook Vlaanderen in beroep tegen de uitbreiding van de luchthaven in Luik. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is de impact van de uitbreiding onvoldoende onderzocht. Demir laat weten dat haar diensten al in het voorjaar hun bezwaren hebben overgemaakt aan de Waalse regering, maar dat er geen rekening mee gehouden werd. De minister is dan ook vastberaden om dit dossier niet te laten passeren tot er garanties komen dat de impact van de geplande uitbreiding op de Vlaamse gemeenten onderzocht wordt en beperkt blijft. Enkele weken geleden dienden ook al twaalf Limburgse gemeenten klacht in tegen de uitbreiding die jaarlijks 69.000 extra vluchten, waaronder een groot deel nachtvluchten, met zich meebrengt. Begin september gingen 12 Limburgse gemeenten al in beroep tegen de uitbreiding van de luchthaven. Bekijk hier het verslag uit het TVL Nieuws van 09/09/2022: