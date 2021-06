Studenten verpleegkunde die dit jaar afstuderen zullen een eenmalige vergoeding van 1.000 euro krijgen, als compensatie voor hun zware stage tijdens de coronacrisis. Vorig jaar voorzag Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ook een coronapremie voor de laatstejaarsstudenten verpleegkunde, als beloning voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Deze premie wordt nu op initiatief van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) opnieuw uitgereikt. Studenten die stage liepen tijdens de coronacrisis en hun academiejaar met succes afgerond hebben, krijgen ook dit jaar een eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro. VIO-statuut Studenten die in 2017 startten aan de bachelor verpleegkunde, studeren in de zomer van 2021 af. De laatste fase van hun opleiding bestaat onder andere uit twee lange stageperiodes van elk 400 uur. Door deze stageperiode worden de verpleegkundigen in spe beter voorbereid op de verantwoordelijkheden die hen wachten op het terrein. De laatstejaarsstudenten die dit academiejaar stage liepen, stonden net als hun betaalde collega’s in de zorg onder zware druk. Daarom krijgen zij niet enkel een vergoeding van de Vlaamse regering, maar wordt er ook werk gemaakt van het VIO-statuut. VIO staat voor ‘verpleegkundige in opleiding’ en geeft de studenten in hun laatste opleidingsfase een uniek statuut, waarbij ze wel student blijven, maar toch sterker kunnen worden ingeschakeld op de werkvloer en meer verantwoordelijkheid en autonomie krijgen in de zorg.