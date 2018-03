Herkenrode staat droog door defecte sluis

Het parket onderzoekt een zware brand die gewoed heeft in een loods in Alken. Het parket heeft aanwijzingen dat er een cannabisplantage in de loods aanwezig was. Of deze plantage ook de oorzaak was van de uitslaande brand wordt nog onderzocht. Bij de brand kwam er ook asbest vrij, al is de asbestverspreiding maar beperkt volgens de brandweer.