In 1994 stond Ernest Bujok mee aan de wieg van deze zender, maar deze week trekt hij na 23 jaar de deur achter zich dicht. Intussen is hij de CEO van NV De Buren, de exploitatiemaatschappij van o.a. TV Limburg. Vandaag neemt hij afscheid van TV Limburg, en dat doet hij niet zomaar. Hij maakt bekend dat er een nieuwe baseline komt voor alle regionale zenders. Vroeger was dat bij TVL 'Trots op Limburg', nu wordt het: 'Wij allemaal'. "We willen met regionale zenders iedereen bereiken en we willen dat de kijkers ook het gevoel krijgen dat de zender van ons allemaal is,"vertelt Ernest Bujok."Toen we startten met het TVL-nieuws in '94, was onze grote vrees dat er niet genoeg nieuws was in Limburg om elke dag een uitzending te maken. Maar dat bleek dus niet zo," zegt Ernest Bujok. "Op die 23 jaar tijd is er wel veel veranderd. De kijker consumeert meer, sneller, en op verschillende manieren".