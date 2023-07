- De masseur van Paal krijgt een gevangenisstraf van vijf jaar voor voyeurisme, aanranding en verkrachting. Hij filmde stiekem meer dan 100 vrouwen en verkrachtte twee klanten. - In Lommel worden wandelaars opgeschrikt door een masturberende man. Hij is op meerdere plaatsen in de gemeente gezien. De politie stelt een onderzoek in.- In Hasselt vraagt het buurtcomité Leefbaar Stokrooie het vertrek van afbraakbedrijf Baldewijns nadat de Raad van Vergunningsbetwistingen opnieuw een omgevingsvergunning heeft vernietigd.- Nooit eerder waren zoveel jobstudenten aan het werk in Limburg. Nergens werken meer jobstudenten dan in de horeca.- De organisatie van Pukkelpop verwacht dat het festival voor het einde van de maand uitverkocht zal zijn. Pukkelpop is ook dit jaar live te volgen op TV Limburg.