Herkse frietkraam steekt rusthuizen een hart onder de riem met gratis smoutebollen

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen heeft vandaag een knobbelzwaan moeten bevrijden in Neerpelt. De vogel raakte verstrikt in een net, dat over een visvijver gespannen was. Waarschijnlijk wilde de knobbelzwaan op de vijver landen, en is hij zo recht in het net gevlogen. Het dier kon geen kant meer uit. Een medewerker van het Natuurhulpcentrum raakte met een kajak tot bij de zwaan, en wist hem al snel uit zijn benarde situatie te bevrijden. De vogel liep geen verwondingen op. De medewerkers van het Natuurhulpcentrum konden de zwaan in een nabijgelegen natuurgebied terug vrijlaten.