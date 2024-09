Herkse revalidatie bestaat twintig jaar en doet er nog minstens de helft bij

door Jarne Scheepers

Als het nieuwe Jessa-ziekenhuis in Hasselt gebouwd is, verhuist de revalidatie van Sint-Ursula in Herk-de-Stad mee. Het is een mega-project dat nog zeker tien jaar nodig heeft, maar het weerhoudt de revalidatiecampus er niet van om dit weekend hun twintigste verjaardag te vieren. Want het is een succesverhaal. Om het revalidatiecentrum in de picture te zetten, stapten tientallen revalidanten op de fiest met het Jessa-peloton.