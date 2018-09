Herman Maes exposeert Mindscapes in Hasselt

Wie jong artistiek talent wil zien, moet dit weekend in C-Mine zijn. Daar vindt C-Takt 2 plaats. Vanavond opent de Neerpeltse Joke Emmers het festival met Vogelvrij. Dat is een muzikale voorstelling over liefde, wachten en verwachten. Wij gingen vanmiddag even een kijkje nemen tijdens de repetitie.