Niet wereldsterren Messi, Neymar of Mbappe maar wel Limburgers Hans Vanaken en Simon Mignolet schitterden gisteren in de Champions League voetbal. Club Brugge stuntte door 1-1 gelijk te spelen tegen het grote PSG en heeft volgens onze analist Stijn Stijnen dat punt vooral te danken aan de Limburgers in hun selectie. Lommelaar Hans Vanaken scoorde de cruciale gelijkmaker en trekt zo zijn goede lijn van bij de Rode Duivels verder door.