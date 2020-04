Heropening 11 mei: teleurstelling bij winkeluitbaters, oplossing in de maak voor moederdag

- Het is wachten op een definitieve beslissing van de veiligheidsraad over een eventuele beperkte heropening van de scholen. Maar de Limburgse onderwijsinstellingen bereiden zich nu al voor. In Kinrooi worden er festivaltenten op de speelplaats geplaatst zodat de leerlingen daar les kunnen volgen.- Het aantal nieuwe coronabesmettingen is weer gestegen, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft afnemen. Het Sint-Trudoziekenhuis bouwt z'n covidafdeling af, maar houdt bedden beschikbaar voor een eventuele nieuwe piek.- Omdat heel wat coronapatiënten nog met vragen zitten wanneer ze terug naar huis mogen lanceerde het Ziekenhuis Oost-Limburg een reeks instructievideo's met informatie over wat de patiënt wel en niet mag bij thuiskomst.- Vandaag is de ramadan gestart. Dat is de vastenmaand voor de moslims. Door de coronamaatregelen belooft het een extra zware periode te worden.- En de organisatie van het festival Sinner's Day in Sint-Truiden maakt zich sterk dat het als één van de weinige festivals dit jaar wel zal kunnen plaatsvinden.