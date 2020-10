Het bedrijf Arte uit Zonhoven wint de Ambiorixprijs. Arte is ontwerper, fabrikant en verdeler van hoogwaardige muurbekleding. Werkgeversorganisatie VKW Limburg reikt de Ambiorixprijs al voor de 31e keer uit aan een Limburgse onderneming uit de Top 500, die uitblinkt in kwantitatief en kwalitatief ondernemerschap. Arte werd opgericht in 1981 door Jean-Pierre Desart. Het familiebedrijf wordt momenteel gerund door zonen Philippe en Steven Desart, de tweede generatie. Arte is in ondertussen uitgegroeid tot een wereldleider, actief in meer dan 80 landen. Naast de hoofdzetel in Zonhoven hebben zij eigen vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, De Verenigde Staten en Singapore. Arte telt 160 medewerkers en genereert een groepsomzet van 48 miljoen euro. De Ambiorixjury looft Arte als "rolmodel voor ondernemingen die in eerder traditionele sectoren een nieuwe groeidynamiek weten te realiseren op basis van gedurfd ondernemerschap en innovatieve bedrijfsmodellen. Wat Arte maakt tot wereldwijde trendsetter in haar industrie." Later volgt meer in het TVL Nieuws.