Het bouwverlof bestaat niet meer

Bewel investeert 10 miljoen in een nieuw gebouw in Opglabbeek voor de dienstverlening aan Scania. Bewel verzorgt al tien jaar de verpakkingsactiviteiten voor Scania en doet daar nog minstens evenveel jaren bij. Scania huurt het nieuwe gebouw integraal. Het project is goed voor 25 extra arbeidsplaatsen.