Na een helse week wordt er vanaf vanavond weer gevoetbald in de hoogste klasse van het voetbal. STVV verdedigt in Kortrijk zijn zesde plaats in het klassement, Genk zijn leidersplaats thuis tegen Eupen. Vraag is hoe er in de stadions gereageerd wordt op het onderzoek naar corruptie en matchfixing in het Belgische voetbal.