Het graspollenseizoen is aangebroken

De coronatestcentra worden afgebouwd. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van Wouter Beke. Er blijven in Limburg wel nog drie testcentra open: één in het noorden, één in het oosten en één in het westen. De grote drukte in de testcentra is voorbij. Wie naar sommige landen wil, zoals de Verenigde Staten, heeft wel nog een negatieve PCR-test nodig. Wie coronaklachten heeft en een positieve zelftest afgelegd, komt ook vaak nog terecht in het testcentrum. Als de PRC-test positief is, geldt nog altijd de verplichte quarantaine. "De epidemie is zeker niet voorbij", waarschuwt Wouter Beke. "Het kan een stevig najaar worden", aldus de minister.