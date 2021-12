KRC Genk heeft hoofdtrainer John van den Brom ontslagen. Dat heeft de club zojuist bekendgemaakt. “De clubleiding heeft deze beslissing genomen omdat de resultaten niet in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van de spelerskern en met de ambities die we dit seizoen samen hebben uitgesproken”, klinkt het in een persbericht. “Wij bedanken John voor wat hij voor de club heeft gerealiseerd en wensen hem alle succes in de toekomst.” De resultaten van Racing Genk waren al een tijdje teleurstellend. De genadeklap kwam gisterenavond. Genk slaagde er opnieuw niet in om de volle buit te pakken. Het speelde een lange tijd tegen 10 man op Mechelen, maar kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Een officiële opvolger voor van den Brom is er nog niet. Voorlopig nemen Glen Riddersholm en Domenico Olivieri de dagelijkse sportieve leiding over. Later volgt meer in het TVL Nieuws.