De stakingsbereidheid was nog nooit zo groot. Bij het spoor is 70 procent van het personeel in Limburg van plan om maandag mee te staken. De verwachting is dan ook dat er nauwelijks treinen zullen rijden. En 40 procent van de Limburgse scholen - dat is bijna de helft - blijft dicht. Daarnaast doen ook de werknemers van bpost en het gevangenispersoneel mee aan de protesten in Brussel. Deze actiedag neemt alsmaar meer de omvang aan van een algemene staking. Zo groot is de woede omdat Bart De Wever en de Arizona-onderhandelaars aan de pensioenen van de ambtenaren willen zitten.