- TV Limburg en PXL organiseren vanavond om acht uur het jongeren verkiezingsdebat 'De Eerste Stem'. Dat is uiteraard live te volgen op onze zender.- In Bilzen wordt een man in kritieke toestand naar het ziekehuis gevoerd na een schermutseling. Een verdachte is opgepakt.- De Alkense fraudeur die slachtoffers voor miljoenen euro's oplichtte verschijnt voor de rechtbank. Een dochter getuigt hoe de man 135.000 euro van haar moeder stal.- In Limburg komt er gemiddeld één CO-melding per dag binnen. In Hechtel-Eksel moesten een moeder en haar vier kinderen naar het ziekenhuis na een CO-vergiftiging.- En Lummen stippelt een loopgravenroute uit op en rond het domein van de Duizendjarige Eik.