door Birgit Van Asten

In het Kunstuur in Hasselt opent vandaag een nieuwe tentoonstelling "Eigen kunst, geînspireerd door het Kunstuur". De werken werden gemaakt door een tiental mensen in armoede. De bedoeling is dat kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Het project kwam tot stand door Horizont vzw, Avansa Limburg en het Kunstuur.