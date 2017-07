Het leven op kamp (deel 5): Scouts Sint-Trudo op kamp nabij de Ourthe

Jeugdbewegingen van Opglabbeek en Sint-Truiden hebben hun zomerkamp moeten opbreken omdat tientallen kinderen ziek werden. Maar het is deze zomer niet allemaal kommer en kwel op kamp. Meer dan 250 Limburgse jeugdbewegingen van de scouts, chiro en KSA beleven het hoogtepunt van de zomer. Deze hele week brengen we in ons een verslag vanop een Limburgs kamp. Beginnen, doen we bij de meisjeschiro van Boekt, Heusden-Zolder. Geen verre bestemming voor hen deze zomer, zij trokken naar Eigenbilzen. Want de mooiste kampplaatsen, die heb je toch nog altijd in onze provincie, zeggen ze.