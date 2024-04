Het nieuwstedelijk brengt theatervoorstelling van iconische film

'De verdwijning van Peter Treckpoel' is de nieuwe historische misdaadroman van zanger en auteur Rick De Leeuw. Het boek gaat over amateurhistoricus Hubert Thys die zich verdiept in het verhaal van priester Peter Treckpoel. Na 1506 ontbreekt elk spoor van hem. Auteur Rick De Leeuw woont intussen al acht jaar in het dorpje Heks in Limburg. Hij haalde dan ook veel inspiratie uit zijn eigen omgeving. Vanaf vandaag is het boek overal verkrijgbaar.