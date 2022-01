Het Nieuwstedelijk rondt drieluik over verlies af met Man In De Mist

door Dirk Billion

Zaterdag gaat in Hasselt Man In De Mist in première. Het nieuwe theaterstuk van Het Nieuwstedelijk werd door corona al drie keer uitgesteld. Het is het sluitstuk van een drieluik van Lanakenaar Christophe Aussems over verlies. Na Vuur over de collegabrand in Heusden-Zolder en Hybris over foute ingrepen in ziekenhuizen gaat Man In De Mist over een faillissement. Een gedreven ondernemer ziet geen uitweg als zijn bedrijf aan de afgrond staat en vlucht.