Volgende week moeten de Belgische tennisfans in de Antwerpse Lotto Arena zijn. Dan komt Zizou Bergs in actie voor het Belgische publiek. De kansen om hem in eigen land aan het werk te zien, zijn schaars. En een extra argument is de vorm van de Peltenaar. Bergs staat volgende week voor het eerst in zijn carriere in de top 70. Maar als het van hem afhangt, is dat zeker niet zijn eindstation. Integendeel, Bergs mikt op een plek in de top 10.