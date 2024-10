Het provinciebestuur van Limburg blijft bestaan

"We kunnen nu aan de slag in Genk en de andere Limburgse mijngemeenten om de taalachterstand weg te werken". Dat zegt kersvers Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir. Straks legt ze de eed af in het Vlaams parlement. De UHasselt krijgt haar master Geneeskunde en master Sociale Wetenschappen. De opleiding burgerlijk ingenieur is niet afgesproken, maar daar belooft Zuhal Demir wel werk van te maken. Zo klinkt het in een interview met onze redactie. Demir blijft ook kandidaat-burgemeester van Genk. Het zal van de Genkse kiezer afhangen of ze burgemeester wordt of niet, aldus Demir.