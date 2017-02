Het TVL Nieuws van zondag 5 februari

embed

* Een man uit Houthalen-Helchteren betrapt een inbreker op heterdaad. Hij achtervolgt de dader die zo later door de politie kan worden ingerekend. * Een kwart van de Belgen heeft geen geld om op vakantie te gaan. Voor mensen met een beperkt budget was er dit weekend een vakantiebeurs in Hasselt. * En in de Limburghal in Genk vond dit weekend de grootste Bonsaibeurs van Europa plaats.