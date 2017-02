In Hasselt zijn de automaten met hondenpoepzakjes al meer dan een jaar leeg. Sommige inwoners moeten dagelijks de hondenpoep van hun stoep vegen. Nederlandse politie rolt een maffiabende van 75 jongeren op. De bende was ook zeer actief in onze provincie. We krijgen een exclusieve rondleiding in Biomista, het indrukwekkende nieuwe atelier van Koen Vanmechelen in de voormalige Zoo van Zwartberg. En na de pijnlijke Bekeruitschakeling weten ze bij Racing Genk dat ze maar beter kunnen winnen van Moeskroen om in de running te blijven voor play-off 1.