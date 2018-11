Het weer slaat op hol: bijna 20 graden in november

*Nina Derwael uit Sint-Truiden heeft op het WK Turnen haar favorietenrol waargemaakt. Ze heeft de wereldtitel beet. Tot grote vreugde van turnkring Sta Paraat in Hasselt, waar ze ooit haar carrière begon. *De slimme meter jaagt de consument op kosten. Vlaams sp.a-parlementslid Rob Beenders waarschuwt voor een stijging van de elektriciteitsfactuur met 560 euro voor een doorsnee gezin. *Met een koepel van 9 op 12 meter is de Fatih-moskee in Winterslag uitgebreid tot een gebedshuis van 1600 vierkante meter. *In het voetbal staat dit weekend alles in het teken van de uitverkochte topper tussen leider Genk en landskampioen Club Brugge. Genk kan nog niet rekenen op Leandro Trossard. *En cupping, zo heet de nieuwste massagetherapie, die naar hier komt overgewaaid uit China.