Het wonderbaarlijke jaar van Nina Derwael

In het voetbal heeft heeft STVV 2017 met een serieuze valse noot afgesloten. Het ging in eigen huis onderuit met 0-3 tegen Antwerp. STVV kon nu al negen wedstrijden op rij niet meer winnen, maar ondanks de 6 op 27 blijft STVV - begrijpe wie begrijpen kan - nog altijd in de top zes staan.