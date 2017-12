Het wordt 15 graden met Nieuwjaar

Wat begon als een onschuldige brand in de grotten, hield deze zomer het dorpje Kanne in Riemst een week lang in de ban. De bewoners van de Muizenberg moesten hun huizen ontvluchten en de brand in het oneindige grottenstelsel richtte voor honderdduizenden euro's schade aan in het bekende restaurantcomplex Chateau Neercanne. Omdat er instortingsgevaar was en giftige dampen naar buiten bleven komen, kwamen specialisten uit heel Nederland ter plaatse. Uiteindelijk na een week kregen de Nederlanders de situatie onder controle en ... keerde de rust weer in Kanne.