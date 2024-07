Heusden-Zolderse Velodroom is trainingsplek richting Olympische Spelen

En dan hebben we nog wat tranfernieuws uit het voetbal, want bij Racing Genk hebben ze een nieuwe spits. De Zuid-Koreaan Hyeon-gyu Oh komt over van de Schotse kampioen Celtic FC en tekent een contract voor 4 seizoenen in de Cegeka Arena. De club stelde de Zuid-Koreaan deze namiddag op originele wijze voor op social media.