Het legendarische muzikale duo Arturo Bellini & Rocco di Turi, die samen al bijna 30 jaar de band We Two vormen, krijgen een eigen documentaire. We Two: La Banda Italiana, gaat die heten. In de documentaire zoomt maker Remo Perrotti in op de ziel van Italiaanse muzikanten in de Limburgse mijnstreek. Daarin staat naast het muzikale, vooral het Italiaanse gevoel, de emotie en de chaos centraal.