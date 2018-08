Nieuws Hevige bosbranden in Lommel en Houthalen-Helchteren

De droogte eist zijn tol in de Limburgse bossen. Deze namiddag is de brandweer in Lommel en in Houthalen-Helchteren moeten uitrukken voor hevige bosbranden. Het vuur is onder controle, maar de brandweer is nog even bezig met het nablussen.