Hevige brand in slaapkamer boven De Roxy in Sint-Truiden

- Bioscopen, theaters en concertzalen sluiten. We mogen nog maar met twee gaan winkelen en sportwedstrijden moeten doorgaan zonder publiek. Dat zijn de opvallendste beslissingen van het overlegcomité in de strijd tegen de omikronvariant. - Het vaccinatiecentrum van Hasselt spreidt de uitnodigingen voor een boosterprik om sneller te kunnen vaccineren via de reservelijst. Het loont wel degelijk om je te registreren op QVax en vooral jongeren komen veel sneller aan de beurt.- In Dilsen-Stokkem zijn de ouders van een 15-jarig epilepsieslachtoffer boos omdat het Wit-Gele Kruis de zorgen voor hun dochter stopzet.- De directeur van de middelbare school De Dageraad in Kortessem is de architect van het leerlingenvervoer waardoor geen enkele leerling nog langer dan 90 minuten met de bus onderweg naar school mag zijn. - En in Hasselt wordt het wél een witte kerst. Het zal de volgende dagen met zekerheid sneeuwen in de Dokter Willemsstraat.