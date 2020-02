Hevige rukwinden bedreigen ook vandaag carnavalstoeten

In Bilzen zijn vanmiddag drie wandelaars vast komen te zitten in de modder in een oude zinkput. Het gaat om drie dames uit Borgloon. Zij gingen wandelen in de buurt van Alden Biesen, toen ze in een veld ter hoogte van de Rietstraat en de Lehtenstraat plots in de modder wegzakten. Een van de vrouwen wist zich op eigen kracht te redden. De andere twee, die vastzaten tot aan hun middel, moesten door de brandweer uit hun benarde positie bevrijd worden. De drie wandelaars kwamen er met de schrik vanaf. Later volgt meer in het TVL Nieuws.