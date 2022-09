Hilde Vanhees debuteert met expo in Genk

De Boekenbeurs heeft sinds een aantal jaren ook een Limburgs broertje. De vierde editie van de ‘Boekenbottelarij’ strijkt op zondag 2 oktober neer in CC Palethe in Pelt. Je kan er kennismaken met je favoriete Limburgse auteur, meedoen aan een workshop literair schrijven en je kan illustrator Bart Proost aan het werk zien tijdens een draw-on-request. Het idee voor een Limburgse boekenbeurs ontsproot enkele jaren geleden bij een aantal Limburgse vrouwen. Ze vonden dat Limburgse literatuur in al haar vormen te weinig aan bod kwam op de ‘grote’ Boekenbeurs, die tot vorig jaar in Antwerpen doorging. De Boekenbottelarij heeft er intussen al drie edities opzitten. Vorig jaar in Hasselt kon je kennismaken met 45 auteurs. Op zondag 2 oktober kan je van 13 tot 17.30 uur in Pelt terecht voor een ruim en divers aanbod van romans, kinderboeken, thrillers, poëzie, kook- en gezondheidsboeken en nog veel meer. Het is een uitgelezen kans om een praatje te slaan met je favoriete auteur en je boek te laten signeren. Pelt Schrijft De bibliotheek zorgt ondertussen met ‘Pelt Schrijft’ voor een Peltse invulling van het programma. De hele namiddag verzorgt illustrator Bart Proost een ‘live draw-on-request’. Met andere woorden: Bart tekent wat jij vraagt. Geef Bart de naam van je favoriete personage, dier of wezen uit een boek, stripboek of prentenboek, en hij gaat er tijdens de Boekenbottelarij mee aan de slag. Rika Franssen verzorgt de lezing ‘Creatief schrijven’ voor jongeren. De leerlingen Theater van de Kunstacademie Noord-Limburg stellen het werk van de deelnemende auteurs graag voor aan de bezoekers van de Boekenbottelarij. Ze zullen zich tussen 13.30 en 17 uur verspreiden onder het publiek, gewapend met briefjes. Op deze briefjes staan gedichten, recepten, mooie zinnen, korte fragmenten,... De toegang tot de Boekenbottelarij en de workshops is volledig gratis. Ieder uur zijn er ook boekenbonnen te winnen. Meer info vind je op pelt.bibliotheek.be