Hilde Vautmans (Open Vld): "De soap in Sint-Truiden moet stoppen"

door Luc Moons

En dan naar de politieke soap in Sint-Truiden. Ze is de vierde in de rij. Sinds gisteren is Hilde Vautmans waarnemend burgemeester. De Open VLD'ster volgt Jelle Engelbosch op, die verwikkeld is in een schandaal. Maar daarmee is de impasse niet van de baan. De huidige meerderheid van cd&v, N-VA en Open Vld zoekt een uitweg uit de crisis. Met de vraag, wie moet de nieuwe burgemeester worden? "De soap in Sint-Truiden moet stoppen. En dat heeft iedereen nu wel door. We hebben goed gesproken, alle partijen willen samenwerken," zegt Vautmans.