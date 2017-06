"Hebben we hier nu 40 jaar voor nodig gehad, om hier mee af te komen?" Een bevraging van het Agentschap Wegen en Verkeer over het nut van de Noord- Zuidverbinding, zet kwaad bloed in Limburg. "Of we dat nu willen of niet, het is een noodzakelijke stap, omdat de Vlaamse regering voor deze weg gekozen heeft", zegt werkgeversorganisatie Voka. De Vlaamse regering wil de Noord-Zuid realiseren via het decreet van de complexe projecten. Maar ook deze procedure zal tijd kosten, véél tijd en... geduld.