Historisch: Luca Brecel pakt wereldtitel in snooker. Herbekijk hier de extra uitzending van 9u.

Luca Brecel heeft geschiedenis geschreven. De Maasmechelaar kroonde zich in Sheffield tot de eerste Belgische wereldkampioen ooit in het snooker. Hij is meteen ook de eerste wereldkampioen snooker van het Europese vasteland. Hij haalde het in een beklijvende finale van viervoudige wereldkampioen Mark Selby. Het werd uiteindelijk 18-15. De 28-jarige Brecel veroverde de wereldtitel door het met een geweldige 112-centurybreak af te maken.