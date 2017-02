Historische kerk opgegraven bij rioleringswerken in Beverst

In de Limburgse Italiaanse gemeenschap is onrust ontstaan over een maatregel van de fiscus. Honderden Italianen moeten plots belastingen betalen op een tweede verblijf in Italië.Het gerecht plaatst de verdachte van het dodelijk vluchtmisdrijf in Alken onder elektronisch toezicht. Oppositiepartij N-VA eist een audit voor het volledige stadsbestuur in Hasselt. De audit over vermeende belangenvermenging van de kabinetchef van de burgemeester gaat voor de partij niet ver genoeg. Na het treinongeval in Leuven zal er nog een hele week hinder zijn voor Limburgse treinreizigers. En Racing Genk laat de kans op een plek in de top zes liggen.