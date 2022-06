* Het wordt dit weekend bakken en braden met een temperatuur die morgen kan oplopen tot meer dan 35 graden. Voor Limburg is code oranje afgekondigd. Neem uw voorzorgen en pas op in de zon, want de UV-index is uitzonderlijk hoog. * Het danserke is opgepakt. Een 25-jarige man die illegaal in ons land verbleef, zit in de cel. Hij wordt verdacht van een vijftal diefstallen van gsm's en portefeuilles in de Hasseltse binnenstad. Daarbij maakte hij gebruik van een soort dansje om zijn slachtoffers af te leiden.* Een vader die verwikkeld raakte in een schietpartij met zijn schoonzoon in Beverlo, blijft in de gevangenis. Zijn advocaat gaat tegen de beslissing in beroep.* Op de laatste dag om bezwaar in te dienen tegen het stikstofplan heeft Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens in Leuven 16.000 bezwaarschriften afgegeven. Ook de gemeente Oudsbergen gaat in het verzet. *En na twee jaren van coronacrisis krijgt Leopoldsburg nog eens een echte editie van Buitenbeenpop. Ook Wouter Beke was bij de voorstelling aanwezig. Na zijn ontslag als minister is hij weer fulltime burgemeester.