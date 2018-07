Hittegolf of niet, asfalt op E313 wordt gelegd

door Luc Moons

Hittegolf of niet, de wegenwerkers aan de E313 tussen Beringen en Lummen zijn met dit uitzonderlijk warme weer asfalt aan het leggen. Want het is een race tegen de tijd. Eind augustus moeten de werken klaar zijn en ze zitten op schema. Even verderop op de E314, aan de brug over het Albertkanaal in Viversel, liggen de werken al een tijd stil. Het asfalt voldoet niet aan de kwaliteitsnormen. Maar na het bouwverlof wordt ook daar verder gewerkt.