Brood(doos)nodig haalt meer dan 13.000 euro op in Sint-Truiden. Ook het project 'Lege brooddozen' van de stad Sint-Truiden is succesvol en wordt verlengd voor het volgende schooljaar. In een bevraging in de scholen peilde het lokaal bestuur in 2022 naar de domeinen waarin kinderarmoede sterk voelbaar was. Meer dan 80% van de scholen gaf aan dat ze regelmatig te maken kregen met ongezonde maaltijden of brooddozen die niet of onvoldoende gevuld waren. Daarom maakte het stadsbestuur middelen vrij voor ‘Vergeten Brooddozen’, waarmee scholen via bonnen voedsel kunnen aankopen voor leerlingen. Omwille van de unanieme positieve feedback van de scholen besliste het stadsbestuur vandaag om ook voor het schooljaar ’23-’24 financiële middelen te voorzien. “Met het voorziene budget (shop & the city-bonnen) kunnen de scholen zelf brood, beleg, fruit, koekjes… aankopen. De waarde van de bonnen werd vastgelegd op 1 euro/leerling voor iedere schoolvestiging (decimaal afgerond). Vandaag stellen we vast dat de scholen ook gebruik hebben gemaakt van deze bonnen. In totaal hebben de basisscholen voor 4030 euro uitgegeven om lege brooddozen te vullen. Voor onze secundaire scholen komen we op een bedrag van 4065 euro”, vertelt OCMW-voorzitter Pascal Monette. Ook de vzw Enchanté startte met een actie. Het project Brood(doos)nodig werd in het voorjaar van 2022 gelanceerd in Sint-Truiden. Via het gelijknamige onlineplatform kunnen bedrijven, zelfstandigen, handelaars of burgers een gift doen aan één of meerdere scho(o)len. De scholen kunnen de gift alleen aanwenden om gezonde voeding aan te kopen. Het initiatief van de vzw Enchanté is een groot succes! In totaal is er dit schooljaar al meer dan dertienduizend euro opgehaald voor zeven Truiense scholen. Het lokaal bestuur Sint-Truiden roept ook alle andere scholen op om zich te registreren. “Kinderarmoede is een triest gegeven dat talloze gezinnen treft, ook in onze eigen gemeenschap. Het berooft kinderen van hun basisbehoeften en belemmert hun toegang tot onderwijs, voeding, gezondheidszorg en groeimogelijkheden. We zijn dan ook heel blij met het project Brood(doos)nodig omdat het er heel gericht voor zorgt dat niemand met honger op school moet zitten. Zeven Truiense scholen hebben zich op het platform geregistreerd. Voor elk van deze scholen hebben bedrijven en individuen geld gestort. In totaal voor meer dan dertienduizend euro. De actie is dan ook een groot succes. We roepen Truiense scholen, die zich nog niet registreerden, op om dat alsnog te doen”, vertelt schepen van Flankerend onderwijs Nina Kvikvinia.