Het hitterecord is voor een tweede dag op rij verbroken. Het is vandaag de warmste dag ooit gemeten in onze provincie. Om iets over drie uur steeg het kwik in Kleine Brogel al tot 40,6 graden. In andere gemeentes in Limburg was het mogelijk nog warmer.