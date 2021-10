De Nederlandse zanger Rick De Leeuw stelt binnenkort zijn nieuwe album 'Lieg me de Waarheid' in Limburg voor. De plaat is tijdens de coronacrisis gemaakt, maar staat vol met optimistische nummers. De klanten van stamcafé bij Rita in de straat bij De Leeuw in Heks bij Heers organiseren daarom een busrit om te gaan kijken naar zijn optreden in Palethe in Pelt.