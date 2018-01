Hoe help je je lief door de examens?

Leerlingen van het buitengewoon onderwijs dichter bij het gewoon onderwijs brengen. Dat is één van de uitdagingen van de toekomst. Dat zegt Lieven Boeve, de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs. In Tessenderlo loopt een proef. 13 leerlingen met autisme volgen er vanaf dit schooljaar de lessen in een klas van het gewoon onderwijs. En de resultaten in het Technisch Heilig Hartinstituut mogen gezien worden.