*In Lummen verongelukt een 24-jarige na een klap tegen een verlichtingspaal. Vier doden op vier dagen tijd in het verkeer. Dat is de trieste balans. *En bij een tragisch werkongeval in Heusden-Zolder is een arbeider uit Beringen om het leven gekomen. *Laura Olaerts is het nieuwe gezicht in het provinciebestuur. Ze wil de deputatie, waar ze zelf lid van wordt, afschaffen. *Racing Genk raast maar door in de voetbalcompetitie en wint nu ook makkelijk op het veld van Gent. *En een heuse babyboom. In Riemst worden in 5 weken tijd 12 baby's geboren. Opvallend voor een landelijke gemeente. Maar Riemst trekt meer en meer jonge gezinnen aan.