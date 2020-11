Hoe vieren we dit jaar Kerstmis? Experts en politici lichten tip van de sluier op

- Vieren we dit jaar kerstmis in mineur of moeten we de feestdagen maar ineens helemaal overslaan? Corona-experten en politici vertellen ons hoe ze zelf tijdens de pandemie kerstmis vieren. Intussen is er wel al een rush begonnen op goedkope kerstbomen. - Limburgse huisartsen vragen meer informatie over een corona-vaccin aan de farmaceutische bedrijven. Ze willen vooral weten wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Uit een bevraging blijkt dat één op de drie artsen zichzelf niet zou laten vaccineren. - In Bilzen is een echtpaar dat door de coronacrisis niet veel meer buiten kwam, dood aangetroffen in hun woning. Het parket staat voor een raadsel wat betreft de doodsoorzaak.- In Eisden is de moord op een 26-jarige Maasmechelaar overgedaan. Het slachtoffer werd doodgestoken door een familielid.- En in het derde deel van de TVL-reeks Tweede Adem krijgen we een blik achter de schermen bij de coronatesten in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk.